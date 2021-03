Wie das Mammutprojekt Suezkanal entstanden ist

Ferdinand de Lesseps (1805–1894) war Karrierediplomat. Von Natur aus war er vor allem ein neugieriger Draufgänger. Besonders die Kulturen des Nahen Osten hatten es dem welthandelsaffinen Franzosen angetan.

Als Lesseps als junger Diplomat in den 1830ern in Tunesien und Ägypten stationiert war, freundete er sich mit Mohammed Said Pasha an, dem Sohn des damaligen Vizekönigs von Ägypten. Als dieser 1854 selbst Vizekönig wurde, zog es den mittlerweile pensionierten französischen Diplomaten zurück nach Kairo. Mit im Gepäck: eine Idee, deren Umsetzung auch 150 Jahre später noch eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft spielt: die Verkürzung der Handelsroute zwischen Europa und Asien durch einen Kanal.