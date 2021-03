Wenn Corona auch die Steuerzahlen steigen lässt

Das wird laut Experten so manchen in höhere Steuerklassen katapultieren und 6 Milliarden Pfund (6.9 Milliarden Euro) einbringen. Auch eine Erhöhung der Unternehmens-Steuer könnte Sunak einführen oder zumindest in Aussicht stellen. Das wäre je nach Höhe ebenfalls mehrere Milliarden wert.

Janette Rutterford, emeritierte Finanzprofessorin an der Open University, sagt, sie habe international bisher nichts von Steuern zum Stopfen von Corona-Budgetlöchern gehört. Also geht Großbritannien hier „wahrscheinlich“ voran, sagt sie dem KURIER. „Aber unser BIP-Rückgang ist auch der größte in Europa, und wir haben uns mehr geliehen oder werden das tun“.