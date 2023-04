Weitere „Geheimdokumente“ tauchen auf, das Pentagon ist besorgt

Die Widerstandskraft der russischen Verteidigungsanlagen und die Mängel bei Ausbildung und Munition auf ukrainischer Seite würden den Fortschritt der Offensive wahrscheinlich erschweren und die Verluste vergrößern, hieß es weiter.

Diese Inhalte machen wiederum prorussische Kanäle stutzig, die davor warnen, dass die Veröffentlichungen gezielt gesteuert wurden, um die russischen Behörden in Sicherheit zu wiegen und in der Ukraine in eine Falle zu locken. Aus ihrer Sicht sei es nicht zufällig passiert, dass die US-Regierungsdokumente nach und nach auf Online-Plattformen wie Discord, Telegram und Twitter aufgetaucht waren. Wer recht hat, wird sich vermutlich nie aufklären.

Indes winken die ersten Regierungen ab, die laut den Dokumenten von den USA abgehört wurden: So auch jene Südkoreas – doch Seoul erklärte gleich, große Teile der durchgesickerten Dokumente seien gefälscht. Man sei zum Schluss gekommen, „dass eine beträchtliche Anzahl der fraglichen Dokumente konstruiert ist“, hieß es. Armin Arbeiter