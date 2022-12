Weitere Festnahmen nach Katar-Skandal in EU-Parlament

„Die WM in Katar ist der Beweis dafür, dass Sportdiplomatie eine historische Transformation in einem Land bewirken kann, dessen Reformen die arabische Welt inspirieren“, schwärmte Eva Kaili am 21. November im EU-Parlament über das Emirat. Zu diesem Zeitpunkt ermittelte die belgische Justiz bereits seit vier Monaten – am Freitag schlug sie zu.

Die Zeitung Le Soir und das Investigativmagazin Knack berichteten als erste von den Festnahmen der Vizepräsidentin des EU-Parlaments Kaili (S&D), des ehemaligen S&D-Abgeordneten Pier Antonio Panzeri aus Italien, des frisch gewählten Generalsekretärs des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), Luca Visentin. Außerdem Niccolò Figà-Talamanca, Direktor der NGO „No Peace Without Justice“, sowie Francesco Giorgi, der als Assistent im Europäischen Parlament arbeitet und mit Eva Kaili liiert sein soll. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.