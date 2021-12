Weinskandal, Weihnachtskrise Für Boris Johnson wird es eng

Beim letzten Mal war es eine weihnachtliche Tanzparty mit Bier und Cocktails im Keller, diesmal geht es um ein paar Gläser Rotwein und Pizza im Garten im Frühling 2020. Ständig tauchen neue Skandalbilder und -berichte in britischen Medien auf, die allesamt eines in peinlicher Deutlichkeit illustrieren: Während Großbritannien unter einen Lockdown gestellt wurde, verstanden es Boris Johnson und seine Regierungsmannschaft, es sich in Downing Street 10 lustig zu machen.

Solche Ausrutscher schienen dem Premier lange nichts anhaben zu können. Ob es nun ein weiteres, uneheliches Kind war oder ein klar falsches Versprechen beim Werbefeldzug für den Brexit: Die Briten verziehen es ihrem ebenso hemdsärmeligen wie schrulligen Boris.