Scheitert Biden an der Stimme eines Parteifreunds?

Manchin, der Positionen der Republikaner ohnehin oft näher steht als denen der eigenen Partei, lebt in der Rolle dieses Abweichlers auf. Nur so schafft er es, sich seit mittlerweile elf Jahren als Demokrat im mehrheitlich republikanischen West Virginia im Sattel zu halten. In diesem Jahr forderte er bereits mehrfach Zugeständnisse als Bedingung für seine Stimme ein.

Manchins ablehnende Haltung zum „Build Back Better Plan“ war im Weißen Haus schon länger bekannt. Das Riesenpaket soll Bidens großes sozialpolitisches Vermächtnis werden und umfasst unter anderem stark gesenkte Kosten für Kinderbetreuung und Medikamente – neben Milliardeninvestitionen für den Klimaschutz. Um Manchins Zustimmung zu erkaufen, wurde der Umfang des Pakets schon von 3,5 auf 1,75 Billionen Dollar gesenkt.

Im neuen Jahr wolle man weiter versuchen, den Senator umzustimmen, so Bidens Sprecherin Jen Psaki. Sollte das misslingen, droht der Präsident schon früh in seiner Amtszeit zu scheitern – im Herbst stehen Kongresswahlen an, dann könnten die Demokraten ihre Mehrheit verlieren.Johannes Arends