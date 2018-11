Was Sie über die US-Kongresswahlen wissen sollten

Am 6. November werden die Amerikaner wieder zu den Urnen gebeten. Traditionell finden Wahlen am zweiten Dienstag im November statt - in diesem Fall die Kongresswahlen. Die Zwischenwahlen zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl gelten als wichtiges Stimmungsbarometer. Außerdem geben sie den Demokraten diesmal die Chance, sich zumindest in einem der beiden Häuser die Mehrheit zurückzuholen. Derzeit haben Trumps Republikanern sowohl im Senat, als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit, was das Regieren einfacher macht.

Worum geht es?

Der Kongress besteht aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Senatoren und Abgeordnete werden direkt nach Mehrheitsprinzip gewählt, der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Parallel zu den Kongresswahlen werden außerdem Gouverneurswahlen in 36 Bundesstaaten und 3 US-Territorien abgehalten.

Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus stehen zur Wahl. Ab 218 Sitzen hat eine Partei die Mehrheit. 235 haben derzeit die Republikaner inne, 193 die Demokraten, 7 sind vakant. Sollten es die Demokraten entsprechend dazuzugewinnen könnten sie im Repräsentantenhaus wieder die Mehrheit erlangen.

Wie viele Abgeordnete einen Bundesstaat vertreten, hängt von dessen Einwohnerzahl ab: Mit 53 kommen die meisten aus Kalifornien, 7 Staaten - wie Alaska oder Vermont - entsenden jeweils nur einen Vertreter. Sie werden in der Regel für 2 Jahre gewählt.

100 Sitze hat der Senat. Ihm gehören derzeit 51 Republikaner und 47 Demokraten an. Hinzu kommen 2 Parteilose, sie zählen zur Fraktion der Demokraten. Durchschnittsalter der Senatoren: 61,8 Jahre. Je 2 Senatoren vertreten einen der 50 Bundesstaaten - unabhängig von dessen Größe. Gewählt werden sie in der Regel für 6 Jahre. Insgesamt 35 Senatssitze stehen diesmal zur Wahl - 26 davon sind mit Demokraten besetzt, 9 mit Republikanern.

Wie wichtig die Zwischenwahlen für die US-Parteien sind, schlägt sich auch in Dollars nieder. Im Rennen um das Abgeordnetenhaus kamen für die Demokraten rund 923 Mio. US-Dollar an Spenden zusammen. Die Republikaner nahmen über 612 Mio. Dollar ein. Beim Kampf um den Senat nahmen die Demokraten gut 540 Mio. Dollar Spenden ein, die Republikaner knapp 396 Mio. Dollar.

Wie stehen die Chancen?

Die Demokraten haben gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzugewinnen. Im Senat sehen die Prognosen die Republikaner ihre Mehrheit behalten. Je näher der Wahltermin rückt, desto knapper werden die Abstände.

Sollten die Demokraten die Mehrheit in einem oder - nicht sehr realistisch - in beiden Kammern erobern, könnte das Regieren für die Trump-Administration schwierig werden. Der Kongress hat wichtige Gesetzgebungs- und Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten. Beide Kammern müssen Bundesgesetzen zustimmen.

Wer punktet bei welcher Bevölkerungsgruppe?