Born in the USA – aber kein Pass

Für Amerikaner sind ihre Verfassung und die darin verankerten Rechte unantastbar. Das betrifft das Recht auf Waffenbesitz ebenso wie das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft. Anders als in den europäische Nationen, in denen nach Herkunft über Bürgerrechte entschieden wird, erklären die USA jeden, der auf US-Boden geboren wird, zu ihrem Bürger.

Genau dieses Grundrecht stellt Trump im laufenden Wahlkampf für die Kongresswahlen am 6. November nun in Frage. Den Anlass dafür liefert dem Präsidenten die Karawane von Einwanderern aus Mittelamerika, die derzeit durch Mexiko in Richtung USA unterwegs ist. Ihre Kinder, so warnte der Präsident in einem Interview, würden US-Bürger: „Wir sind das einzige Land, wo eine Person kommt, ein Baby kriegt, und das ist Bürger der USA für die nächsten 85 Jahre. Das muss beendet werden.“

Mit nichts ist die Angst vor dem demografischen und kulturellen Wandel in Amerika so schnell zu entfachen, wie mit Bildern von Armuts- und Bürgerkriegsflüchtlingen, die nach Norden streben. Trump machte sich das schon im Präsidentschaftswahlkampf 2016 zunutze. Tiraden gegen „Vergewaltiger“ und „schlechte Menschen“, die unbehelligt aus Mexiko über die Grenze drängen, und das Versprechen, der illegalen Einwanderung mit Hilfe einer Grenzmauer Einhalt zu gebieten, trugen maßgeblich zu seinem Wahlsieg bei.