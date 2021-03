Was Mexikos Cannabis-Legalisierung für die Drogenkartelle bedeutet

„Wir nehmen diese schöne Pflanze aus den Händen der Verbrecher und legen sie in die von Einzelhändlern und Bauern.“ Der frühere Präsident Vicente Fox weiß, die Entscheidung in einer blumigen Sprache zu präsentieren. Immerhin ist er heute Vorstandsmitglied einer Firma für medizinisches Marihuana.

Marihuana für den medizinischen Gebrauch wurde 2017, in der Amtszeit von Präsident Enrique Peña Nieto, legalisiert. Seither ist die Legalisierung für den privaten Gebrauch quasi unaufhaltsam auf dem Weg. Der Oberste Gerichtshof hat in fünf Entscheidungen das Verbot des Gebrauches von Cannabis als verfassungswidrig erklärt. In Mexiko bedeutet das eine klare juristische Handlungsanweisung für die Politik. Nachdem das mexikanische Unterhaus den Gesetzesentwurf am Mittwoch angenommen hat, geht er nächste Woche in den Senat, wo die Zustimmung so gut wie beschlossen ist.