Wie El Chapos Frau den Kokain-Konzern weiterführte

Netflix hat Emma Coronel Aispuro (31) weltberühmt gemacht. Doch ihre Prominenz wird der Ehefrau von Drogenboss El Chapo (der Kurze) jetzt wohl nicht mehr helfen – zum Glück.

Kein mexikanisches Medium, das nicht mit einem Bild der wohl berühmtesten Kokain-Erbin auf die Nachricht des Tages reagierte. Emma Coronel Aispuro (31), Schönheitskönigin, Ehefrau des wohl ehemals mächtigsten und reichsten Drogenbarons der Welt, Joaquin „El Chapo“ Guzman, ist nun selbst ein Fall für die Gerichte. Ihre Verhaftung am Montag auf dem internationalen Flughafen Dulles nahe Washington in den USA gibt dem blutigen Drogenkrieg in Mexiko eine neue Wendung. Denn El Chapo wird von vielen armen Mexikanern immer noch wie ein Held verehrt. Mit Masken und anderen Gimmicks, wird „dem Kurzen“ gehuldigt.