Aufstand gegen Trump? VW investiert in Produktion in Mexiko

Der inzwischen abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte Autokonzernen ursprünglich Strafzölle auf ihre in Mexiko hergestellten Fahrzeuge angedroht. Die mexikanische Regierung müsse sowohl Migranten stoppen, die in die USA wollten, als auch Drogen, die in die Vereinigten Staaten geschmuggelt würden.

Ford knickte ein

Trump setzte Mexiko dafür eine Frist von einem Jahr. Wenn Mexiko bis dahin nicht entsprechende Schritte unternommen habe, "dann werden wir ihre Autos mit Zöllen belegen", sagte er. "Wenn das nicht funktioniert, werden wir die Grenze schließen."

Der Autobauer Ford hatte davor bereits eine geplante Milliarden-Investition in Mexiko gestoppt und bekannt gegeben, das Geld in den USA investieren zu wollen.