Was die Zahl 29155 mit Russlands Geheimdienst-Krieg zu tun hat

Tschechien reagierte mit dem Rauswurf von 18 russischen Diplomaten aus der Botschaft in Prag. Die gilt mit ihrer riesigen Besetzung von mehr als 100 Mann ohnehin als Umschlagplatz von Agenten des Geheimdienstes. Und diese sind natürlich für alle Arten von Spionage-Aktivitäten zuständig. Wenn es aber um so „extrem aggressive, bösartige“ Aktionen in europäischen Staaten gehe, wie eben den Anschlag in Tschechien oder den Skripal-Anschlag, analysieren Insider, dann sei 29155 gefragt.

Und diese Einheit hatten offensichtlich auch andere Europäer im Visier, als sie zuletzt russische Diplomaten vor die Tür setzten. In Bulgarien etwa soll ein – zweimal missglückter – Anschlag auf einen Waffenhändler hinter dem Rauswurf von zwei Russen Ende März stehen. In Italien, das in diesen Tagen ebenfalls zwei russischen Diplomaten die Heimkehr befahl, geht es um den Kauf von militärischen Geheiminformationen von einem Kapitän der italienischen Marine.