Warum Orbán in Kriegszeiten Hunderte hochrangige Offiziere entlässt

Die deutsche Waffenschmiede Rheinmetall betreibt drei Fabriken in Ungarn, produziert dort Munition sowie den Schützenpanzer Lynx, von dem Ungarn Dutzende Stück in den kommenden Jahren kaufen will. Medienberichten zufolge besitzt Ungarn zwölf Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4, die Ausbildungszwecken dienen sollen. Heuer sollen 44 neue Leopard 2A7 dazu kommen. Die will Ungarn allerdings behalten und nicht, wie andere europäische NATO-Staaten an die Ukraine liefern.

Ungarisch-türkischer Schulterschluss

Nicht nur damit sorgt Orbán für Kritik von den NATO-Verbündeten: Neben der Türkei ist Ungarn der einzige NATO-Staat, der das Beitrittsansuchen von Schweden und Finnland im Parlament noch nicht ratifiziert hat. Am Dienstag war der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu zu Besuch in Budapest – dabei wurde die ungarisch-türkische Freundschaft betont. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó betonte, Schwedens Regierung müsse "anders handeln", wenn sie die türkische Unterstützung für ihren Antrag auf NATO-Beitritt gewinnen wolle, und spielte damit auf die Proteste inklusive Koranverbrennungen vor der türkischen Botschaft in Stockholm an.

Justizministerin Varga erklärte gegenüber dem KURIER, dass die Ratifizierung am Programm der nächsten Parlamentssitzung stehen würde. Diese findet am 27. Februar statt.