Warum Israels Premier nach Saudi-Arabien jettete

So erfolgte die Normalisierung der Beziehungen mit Israel durch die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Sudan schon mit der aktiven Begleitung Riads. Und Pakistans Premier Imran Chan bestätigte in der Vorwoche, dass auch er „von befreundeten muslimischen Staaten“ gedrängt werde, Israel anzuerkennen. Gegen die öffentliche Meinung in seinem Land. „Wegen der Israel-Lobby in den USA.“