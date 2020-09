Chance auf Frieden? Trumps „Deal“ zwischen Israel und Arabern

Die Erinnerungen an osmanische Sultane sind noch wach in den arabischen Ländern. Und keineswegs sehnsüchtig. Auch die europäische Reaktion auf die Initiative fällt eher lau aus.

EU spielt Nebenrolle

Dabei wird die von der EU so hochgehaltene Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt. Dafür zeigt sich aber erneut, wie sehr die EU in Nahost nur noch eine Nebenrolle spielt. Sogar als Finanzier ist sie mit dem Erscheinen der Ölstaaten nicht mehr ganz so wichtig. Nur Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hatte seine Teilnahme an der Feier im Weißen Haus zugesagt. In Budapest wird Trump als Freund gesehen.

Wo bleiben da die Palästinenser? Die offizielle Reaktion der PLO war wie zu erwarten: Proteste gegen „Verrat“ und „Dolchstoß“. Botschafter wurden abgezogen. Aber die inoffiziellen Stimmen schweigen. Es sind die Kandidaten auf die Nachfolge des kränkelnden Präsidenten Mahmud Abbas. Abbas schärfster Feind, der im Exil lebende, aber immer noch einflussreiche Muhammad Dahlan, begrüßte die Normalisierung.