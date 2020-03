Warum Iraner jetzt feiern und kreuz und quer durchs Land reisen

In den Basaren findet weiter ein buntes Treiben statt. Denn die einflussreichen Händler lassen sich ihr Geschäft nicht verbieten, berichtet Mehrdad. Die Revolution des Ajatollah Khomeini 1978-79 wäre ohne die Händler, die sich erst spät den Protesten angeschlossen haben, nie erfolgreich gewesen.

Kein Geld

Ein Grund ist auch, dass niemand mehr genug Geldreserven hat, um ohne Geschäft über die Runden zu kommen. Vielen bliebe also gar nichts anderes übrig, als sich auf die Großfamilie zu verlassen und weiter zu arbeiten.

Keine Tests

Verbittert seien viele, weil sie sich nicht testen lassen können. „Kranke Patienten wurden wieder nach Hause geschickt, das weiß ich“, sagt Mehrdad. Darum glaubt auch kein Mensch an die offiziellen Zahlen: Demnach sind lediglich 29.406 Personen mit Covid-19 infiziert und 2.234 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben.

Enge Bindung an China

Warum gerade der Iran von Covid-19 so stark betroffen ist, ist leicht erklärt. Wegen der US-Sanktionen ist das Land auf China angewiesen. Die meisten Passagierflüge hat Iran mit China. Zu Beginn der Corona-Krise nahmen chinesische Teams noch an Sportwettbewerben teil, etwa in Rascht am Kaspischen Meer.

Rascht ist eine der am stärksten betroffenen Städte. Von dort dürfte sich das Virus in die Pilgerstätten Quom und Maschhad verbreitet haben.