Coronavirus-Verschwörungstheorie: Iran sieht biologischen US-Angriff

China wiederum reagierte mit den indirekten Anschuldigungen auf Verschwörungstheorien, die in den USA kursieren, befeuert vom republikanischen Senator Tom Cotton. Darin wird der Ausbruch mit einem Labor in Wuhan in Verbindung gebracht - jener Stadt in China also, in der die Pandemie ihren Anfang nahm.

Cotton sagte schon im Jänner im Senat, er wolle festhalten, dass die Chinesen in jenem Labor "mit den weltweit tödlichsten Erregern - ja, inklusive dem Coronavirus" hantierten. Eine von Cottons "Hypothesen" lautet, der Erreger könnte dort durch einen Fehler oder vielleicht auch bewusst freigesetzt worden sein. Er spricht schon seit Wochen von dem "chinesischen Virus" oder dem "Wuhan-Virus". Auch hier wieder: Reden im Konjunktiv. In Brasilien löste Präsidenten-Sohn Eduardo Bolsonaro mit seinem Vorwurf, China habe das Coronavirus verheimlicht, gar eine diplomatische Krise aus.

Inzwischen nutzen auch Trump und US-Außenminister Mike Pompeo diese Begriffe öffentlichkeitswirksam: Der US-Präsident spricht konsequent vom "chinesischen Virus", Pompeo vom "Wuhan-Virus". Sie verbreiten damit selbst zwar keine Verschwörungstheorie, bereiten aber den Boden dafür und befördern eine Stigmatisierung Chinas und der dortigen Bevölkerung. Trump will davon nichts wissen - Kritik an seiner Wortwahl weist er zurück. "Das ist überhaupt nicht rassistisch", entgegnete er. "Es kommt aus China." Er wolle nur genau sein.

Ein anderer Erzfeind beschuldigt die USA hingegen nicht, für die Lungenkrankheit verantwortlich zu sein. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sieht in dem Virus vielmehr Gottes Werk: Krankheiten verbreiteten sich nur auf dessen Befehl, heißt es im Propagandamagazin "Al-Nabaa". Auch in das Weltbild der sunnitischen Extremisten passen China und der Iran als Opfer: China wird demnach bestraft, weil das Land muslimische Uiguren verfolgt, der Iran, weil die dortigen Schiiten angeblich vom wahren Glauben abweichen.