Eskalation in der Ostukraine: Bevölkerung zu Flucht aufgerufen

In einem Video nannte der Chef der Donezker Separatisten, dass "die ukrainischen Streitkräfte in Kampfformation an den Grenzen des Separatististengebietes stehen" und eine "Offensive demnächst zu erwarten ist."

Doch kein Truppenabzug

Der angekündigte Truppenabzug der Russen war wohl eher eine Neupositionierung der Truppen, sagen Experten, die USA mutmaßen sogar, dass nun bis zu 190.000 Soldaten an der Grenze stationiert sind.

Dass Präsident Wladimir Putin heute verlauten ließ, dass er im südlichen Militärbezirk bei einer Nuklearübung dabei sein wird, wird die Lage auch nicht beruhigen. Laut Kreml sei diese Reise zwar nicht ungewöhnlich, weil der Termin sei schon lange zuvor geplant war und es Putin als Oberbefehlshaber bei einer derart sensiblen Übung brauche. Dennoch wirkt der Schritt überraschend: Putin war zuletzt selten öffentlich zu sehen, und wenn, nur in großer Distanz zu anderen.

"Im Moment sehen wir eine Verschlechterung der Lage", sagte Putin auf einer Pressekonferenz mit dem verbündeten belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Moskau am Freitag. Ähnlich äußerte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow. Er sprach von einem alarmierenden und starken Anstieg des Beschusses. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte auf eine Frage nach den von den Separatisten bekanntgegebenen Evakuierungen: "Ich weiß nicht, was derzeit dort los ist."

Putin spricht von Genozid

Man kann annehmen, dass es um die Öffentlichkeitswirksamkeit der Bilder geht, eher nach innen hin als Richtung Westen. Seit die Lage an der Grenze angespannter ist, steigen Putins Beliebtheitswerte leicht. In den staatlichen Medien wird auch alles unternommen, um die Lage so schlimm als möglich zu illustrieren: Da wird von einem angeblichen "Genozid" der Ukrainer an den russischsprachigen Donbass-Bewohnern berichtet; eine Formel, die Putin auch selbst benutzt. Experten befürchten, dass dies als Vorwand dient, um sowohl die "Volksrepubliken" formell anzuerkennen und auch ein Eingreifen rechtzufertigen.

In den von Separatisten beherrschten Gebieten leben fast 2,2 Millionen Menschen. Fast anderthalb Millionen sind seit 2014 in Richtung Westen geflohen, rund eine Million nach Russland.