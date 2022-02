Ukraine-Krise: Russland plant Manöver mit Raketen für Samstag

Außenminister beraten am Montag

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen. Gast ist der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Thema werden auch die EU-Sanktionen gegen Russland sein. Die Europäische Union ist nach eigenen Angaben vorbereitet. Die Sanktionen, die im Fall eines russischen Angriffs verhängt werden sollen, sind ausgearbeitet und mit Partnerländern abgesprochen. Dennoch baut die EU weiter auf Diplomatie. "Wir stehen für einen offenen, ernsthaften Dialog mit Russland", sagte Schallenberg zuletzt in Berlin. Er sei dankbar für jede Initiative in diese Richtung.