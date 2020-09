Warum gerade die Balten Weißrusslands Opposition so massiv unterstützen

Der Kopf der weißrussischen Demokratie-Bewegung, Swetlana Tichanowskaja, hat längst in Litauen Asyl gefunden. Am kommenden Freitag wird sich die 37-jährige ehemalige Englischlehrerin per Video-Schaltung sogar an den UN-Sicherheitsrat wenden – auf Einladung von Estland, das derzeit ein (nicht-ständiges) Mitglied des Gremiums ist. Und Lettland hat unabhängig von der EU eigene Sanktionen gegen das Regime in Minsk beschlossen. Alle drei baltischen Staaten hatten Brüssel von Anfang an gedrängt, Strafmaßnahmen gegen Weißrussland zu verhängen – bis die EU einlenkte.