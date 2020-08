Weißrussland: Putin bekräftigt Anerkennung von Lukaschenkos Wahlsieg

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bekräftigt, dass er den Wahlsieg des weißrussischen Staatschefs anerkennt. "Wie Sie wissen, habe ich Alexander Lukaschenko zu seinem Sieg gratuliert", sagte Putin in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des staatlichen Fernsehsenders Rossija 1.

Putin hatte wie auch China Lukaschenko kurz nach der Abstimmung gratuliert. Die Präsidentenwahl vor drei Wochen in Weißrussland (Belarus) steht international als grob gefälscht in der Kritik. In der Welt sei überhaupt nichts "ideal", sagte Putin dazu - "weder in der Politik noch in der Wirtschaft noch im sozialen Bereich". Selbst in der Natur sei nichts ideal. Er zweifele daran, ob auch alle Zweifler ehrlich seien. Die EU hatte die Abstimmung nicht anerkannt.