Warum die EU Sanktionen gegen Putins Schattenarmee verhängt

Dabei kam es immer wieder, so hielten es UN-Sonderberichterstatter fest, zu schwersten Menschenrechtsvergehen. Besonders heftig wüten die russischen Schattenkrieger offenbar in der Zentralafrikanischen Republik. Von „Massenhinrichtungen, Festnahmen, sexueller Gewalt, Plünderungen, Folter, Verschleppungen“ berichtet die UNO.

Die EU reagiert darauf nun mit Strafmaßnahmen: Acht Personen und vier Unternehmen im „Wagner“-Umfeld werden am Montag mit Zustimmung der 27 EU-Außenminister unter Sanktionen gestellt. Vermögenswerte in der EU werden eingefroren, Einreisen in die EU sind verboten.

"Putins Koch"

Dabei steht der Mann, bei dem alle „Wagner“-Fäden zusammenlaufen, schon seit einem Jahr unter amerikanischen und EU-Sanktionen: Milliardär und Putin-Vertrauer Jewgenij Prigoschin. Für Washington und Brüssel gilt es als erwiesen, dass der 61-jährige mit seiner Catering-Firma als Financier hinter der privaten Söldnertruppe steht. Prigoschin weist dies zurück. Er hat sogar Klage dagegen vor dem EuGH eingereicht.