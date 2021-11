Ukraine-Russland: „Mit einer militärischen Eskalation ist zu rechnen“

Was Putin mit seinem jüngsten Säbelrasseln wirklich will, weiß im Westen niemand.

Und so deutet es der Sicherheitsexperte Gressel wie ein Vor- und Zurücktasten des Kremlherren: Stößt Putin auf Widerstand, drohen Sanktionen oder verschlechterte sich seine eigene Position – so werde der russische Präsident zurückziehen.Danach sieht es derzeit nicht aus. Vor allem Deutschland und die meisten anderen westlichen NATO-Staaten gehen davon aus, dass Russland nur den politischen Druck auf Kiew erhöhen und das Land so weiter destabilisieren will.