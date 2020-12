Der "Koch des Kreml": Der Mann, der Putins Gegner abserviert

Seither deckt Prigoschin Nawalny und alle mit ihm verbundenen Medien mit Klagen ein, lässt sie zu Strafzahlungen verdonnern – er will sie „nackt machen“, sagte er. Mit Erfolg: Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung ist seit Sommer in Konkurs, seine persönlichen Konten gesperrt; und in Prigoschins eigenen Medien – er hat seine Trollfabrik mittlerweile in ein riesiges Medienimperium namens Patriot ausgebaut, das in puncto Reichweite nur knapp hinter Russia Today liegt – wird Nawalny wo es nur geht diffamiert.

Bleibt die Frage, warum Prigoschin das eigentlich tut. „Er will Nawalny davon abhalten, wieder nach Russland zu kommen“, sagt Politologe Pawel Salin in der Zeitung Kommersant. Freilich, dem Kreml wäre das auch nicht unrecht; Prigoschin dürfte aber auch selbst davon profitieren: Er will 2021 mit der Partei Rodina, einem Kreml-Projekt, in die Duma einziehen – das brächte ihm Macht und politische Immunität. Aufdecker kann er da nicht brauchen. Der Oligarch selbst dementiert seine Pläne freilich. „Dann könnte ich ja nichts mehr stehlen und hätte vom Sitzen nur eine Menge Hämorrhoiden“, sagte er Meduza, das seine Ambitionen aufdeckte.

Das Spiel mit dem Bösen, das kann Prigoschin; das weiß man auch im Kreml. Schon zu Petersburger Zeiten schätzte es Putin, dass sich Prigoschin nie vor der dreckigen Arbeit drückte. Damals servierte er aber nur schmutzige Teller ab – nicht Putins Gegner.