Putins Aschenputtel: Kremlherrscher hat angeblich uneheliche Tochter

Die Tatsache allein, dass Russlands Staatschef neben seiner Ex-Frau Ljudmila Beziehungen gehabt haben könnte, wird Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow wohl nicht zur mürrischen Aussage veranlasst haben, dass er „das erste Mal von dieser Frau höre“. Putin hatte schließlich schon andere angebliche Affären, etwa mit Turnerin Alina Kabajewa.

Vielmehr dürfte das zwielichtige Geflecht an privat-beruflichen Verbindungen, das sich mit der Enthüllung offenbarte, den Kreml stören. Denn die Mutter eben jenes 17-jährigen Mädchens, das laut Proekt „eine phänomenale Ähnlichkeit mit Putin“ aufweise – was auch ein Gesichtserkennungsexperte der University Bradford festgestellt habe –, ist heute keine Putzfrau mehr. Sie und ihre Familie sind mittlerweile geschätzt 100 Millionen Dollar schwer. Und dieses Vermögen haben sie, so insinuiert das Online-Medium, vornehmlich Putin und seinen engsten Freunden zu verdanken.

Begonnen haben soll die Beziehung zwischen Putin und der heute 45-Jährigen schon in den 1990ern, als er noch Vizebürgermeister in St. Petersburg war. Wie und wo die beiden einander kennengelernt haben, ist unklar; fest steht nur, das Kriwonogich zeitgleich mit Putins Amtsantritt als Präsident plötzlich zu Reichtum gelangt ist. Nach einem Wirtschaftsstudium stieg die junge Frau, die in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist, bei der jungen Bank Rossija ein – nicht nur als Mitarbeiterin, sondern auch als Aktionärin.