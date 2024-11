Warum die EU-Kommission ein "Ja", das EU-Parlament aber Katzenjammer bekommt

Jeder einzelne der neuen Kommissare wurde einer Anhörung in den für ihn zuständigen Ausschüssen des Parlaments unterzogen. Danach berieten die Vorsitzende dieser Ausschüsse über den Kandidaten. Eigentlich sollte es dabei um Inhalte, also die Pläne und die Haltungen des jeweiligen Kommissars gehen. Die aber spielten bei der Entscheidung am Schluss ganz offensichtlich gar keine Rolle.

Brutaler Zweikampf

Denn was schon vor Beginn dieser Anhörungen feststand: Die Linken im EU-Parlament, angeführt von den Sozialdemokraten, wollten den Italiener Raffaele Fitto nicht als Vizepräsident der EU-Kommission akzeptieren. Dessen Partei, die Fratelli d’Italia, – also die von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni – ist ja im EU-Parlament Teil der rechtskonservativen ECR-Fraktion. Die ist für die Linken inakzeptabel, als Partner im EU-Parlament und auch in einem Spitzenposten in der Kommission.

Die Europäische Volkspartei EVP dagegen stellte sich hinter Fitto und nahm im Gegenzug die wichtigste Kandidatin der Sozialdemokraten ins Visier, die Spanierin Theresa Ribera. Die hatte man ebenfalls für einen Posten als Vizepräsidentin vorgesehen. Statt aber Ribera bei ihrer Anhörung vor dem Parlament auf ihre Kompetenzen zu prüfen, attackierten sie konservative Abgeordneten aus Spanien wegen ihres angeblichen Versagens bei der Hochwasserkatastrophe in ihrer Heimat. Es kam sogar zu wüsten Beschimpfungen.