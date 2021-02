Warum die EU hat das Impfstoff-Rennen schon vor einem Jahr verloren hat

Was das Ganze so schwierig macht: Die EU ist eben die EU – also kein Staat wie die USA, wo eine Regierung entscheidet. In der EU heißt es, 27 Regierungen auf einen Konsens zu bringen. Und was der einen zu riskant scheint, ist der anderen zu wenig.

So waren einige osteuropäische Länder lang skeptisch gegenüber dem neuartigen mRNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech – und schreckten vor den hohen Summen zurück.