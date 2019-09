Wahlen in Ostdeutschland: Sieg mit bitterem Nachgeschmack

Im Willy-Brandt-Haus war man vorbereitet: Bei vorhersehbar schlechtem Wahlausgang gibt es nichts zu feiern. Also war das Atrium in der Kreuzberger Parteizentrale bis auf Reporter und Kamerateams fast leer. Die Sozialdemokraten mussten in Brandenburg ein historisch schlechtes Ergebnis hinnehmen. Bis zuletzt lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, deren Spitzenkandidat Andreas Kalbitz keinen Hehl aus seiner rechtsextremen Vergangenheit macht. In den Hochrechnungen um 20 Uhr kam die SPD auf 26,2 Prozent, knapp vor der AfD, die ihr Ergebnis zu 2014 verdoppeln konnte und 23,5 Prozent erreichte.

Was sie in Ostdeutschland so erfolgreich macht, hat verschiedene Gründe. „Die AfD versucht, sich als die Vertreterin genuiner ostdeutscher Interessen zu profilieren. Das war bisher das Geschäft der Linken“, erklärt Politikwissenschafter Hans Vorländer.