Rechtsruck in Ostdeutschland, aber politischer Umsturz bleibt aus

Woidke: Brandenburg soll freundlich bleiben

Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke hat positiv auf die ersten Hochrechnungen in dem ostdeutschen Bundesland reagiert. "Mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt", sagte Woidke in der ARD. Woidke nannte es eine große Herausforderung, nun eine stabile Regierung zu bilden.

"Ich bin erstmal froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches bleiben wird", so der Sozialdemokrat weiter.

Rechtsruck weniger massiv als erwartet

Rund 5,4 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen. In beiden Bundesländern wurde mit einem Erstarken der rechtspopulistischen AfD gerechnet. Das ist auch eingetreten, Platz eins konnte die AfD in beiden Ländern jedoch nicht erringen.

In Brandenburg, wo die Sozialdemokraten seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 den Regierungschef stellen, lag die AfD mit 20 bis 21 Prozent in Meinungsumfragen hauchdünn hinter der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Im seit 1990 CDU-regierten Sachsen hatten die Christdemokraten 29 bis 32 Prozent vier bis sieben Punkte Vorsprung - was in etwa dem Wahlergebnis entspricht.

In den beiden Bundesländern leben zusammen nur etwa acht Prozent der deutschen Bevölkerung. Wegen der AfD, die in Sachsen und Brandenburg bei der Europawahl Ende Mai stärkste Partei geworden war, stehen sie aber im Zentrum des politischen Interesses. Ende Oktober wird auch in Thüringen gewählt, wo die AfD in Umfragen ebenfalls über 20 Prozent kommt.