Eine Woche vor Wahl: Über eine Million Anhänger bei Erdoğan in Istanbul

Nach Angaben seiner islam-konservativen AKP sollen 1,7 Millionen Menschen an der Kundgebung teilgenommen haben; Busse aus den umliegenden Städten wurden organisiert. Die Menschen schwenkten türkische Fahnen, einige trugen Schals und Pullover mit Erdoğans Abbild. Der Präsident hatte erst vor knapp eineinhalb Wochen den intensiven Wahlkampf kurzzeitig unterbrechen müssen – aus gesundheitlichen und stressbedingten Gründen.

Auch Opposition mobilisierte

"Wir werden am 14. Mai jemanden in den Ruhestand versetzen. Dieser Jemand war gestern in Maltepe", so Erdoğan weiter. Damit spielte er auf Kılıçdaroğlu an; das Oppositionsbündnis hatte am Wochenende ebenfalls in der Millionenmetropole versucht, seine Anhänger zu mobilisieren.

