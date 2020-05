Wahl-Start mit einem Unentschieden

In Lima, einer kleinen Stadt in der endlosen Ebene von Ohio, pumpt man Öl, baut Mais auf den Feldern an – und Kampfpanzer in der örtlichen Fabrik. Und jetzt soll die Ölraffinerie auf einmal der Umwelt schaden, und die US-Armee will die Panzer einsparen. Und das alles hat nach Deanys Meinung vor allem mit den letzten vier Jahren unter Präsident Obama zu tun. Deshalb muss sich der neue Mann endlich darum kümmern, „dass unsere Armee stark bleibt und unsere Wirtschaft auch“.

Um die Wirtschaft macht man sich überall in diesem Land Sorgen, auch in Chicago, wo Marty und seine Frau Debbie ein kleines Handelsunternehmen betreiben. Die Steuern würden immer mehr der Mittelklasse aufgebürdet, meinen sie – und der fehle einfach das Geld, um vernünftig zu leben und damit auch die Wirtschaft anzukurbeln. Die Großunternehmen würden ihr Geld irgendwo steuerschonend im Ausland parken, und die Kleinverdiener hätten ohnehin von Anfang an zu wenig und müssten die Hand beim Staat aufhalten.