Frauen und Anwälte geben den Ausschlag

Egal, ob es um die Art des Ausweises geht, den man bei der Stimmabgabe mithaben muss, darum, was mit Wählern passiert, die beim falschen Wahllokal erscheinen, und was mit fehlerhaft ausgefüllten Wahlkarten geschieht – all das könnte heute am Wahltag oder in den Tagen und Wochen danach die Gerichte beschäftigen.

Die haben in Ohio inzwischen seit Wochen damit zu tun. Denn seit einem Monat darf hier im Bundesstaat gewählt werden, und seither wird hin- und herprozessiert, wann und wie lange die Wahllokale offen haben dürfen. Die Demokraten setzten durch, dass am Wochenende – wenn ihre Wähler Zeit haben – aufgesperrt werden musste. Die Republikaner gingen zum Gegenangriff über und ließen mit einem Urteil in der nächsten Instanz gleich wieder zusperren. Erst vor zwei Tagen ist ein weiterer Rechtsstreit ausgebrochen: Es geht um scheinbar lächerliche Details bei der Ausweiskontrolle. Doch in der aufgeheizten Atmosphäre in Ohio sind die Anwälte überall sofort zur Stelle. Und je knapper es wird, desto heftiger wird um jede Kleinigkeit gekämpft werden, darüber machen sich die zuständigen Wahlbehörden keine Illusionen. Ein Rechtsexperte scherzte im lokalen Radio: „Eigentlich können sie nur beten, dass es kein knappes Wahlergebnis gibt.“