Die Wahlnacht als Fernseh-Event

Sie war Elaine: in den 1990er-Jahren wahrscheinlich die lustigste Frau im US-Fernsehen. Die hinreißend bissige, schusselige Elaine, die ewige beste Freundin und einzige Frau, die es in der Kult-Serie "Seinfeld" mit Jerry, Kramer und George aufnehmen konnte.

Jetzt ist Julia Louis-Dreyfus zurück.

In der achtteiligen Comedyserie (ab 13. November, jeden Dienstag, 22.00 Uhr auf Sky) spielt die Emmy-Preisträgerin US-Vizepräsidentin Selena Mayer, die ihrer Sekretärin mehrmals pro Tag dieselbe tragisch-komische Frage stellt: "Hat der Präsident angerufen?"

Mayer steht im Zentrum der Macht – auf dem Abstellgleis. Schon der Serien-Name ist wenig glamourös: "Veep" steht für die umgangssprachliche Abkürzung von VP, Vice President. "Ich weiß wirklich nicht, was so komisch an der Vorstellung sein soll, dass ich das Amt des Vizepräsidenten bekleide", scherzte Louis-­Dreyfus bei der Emmy-Verleihung. "Die Rolle des Vizepräsidenten hängt vollkommen von der Beziehung zum Präsidenten ab", erläutert Autor und Produzent Armando Iannucci die Situation: Umso tragischer, dass der Präsident nichts von Mayer wissen will.

Die frühere Senatorin ist trotz Warnungen als Vizepräsidentin ins Weiße Haus gezogen– eine Sackgasse. Sie hat keine Befugnisse und ist völlig abhängig. Trotzdem stürzt sie sich in Projekte und steigt in jedes Fettnäpfchen. Falsch unterschriebene Kondolenzkarten, die Entdeckung niederträchtiger Spitznamen, ein semantischer Schnitzer mit rassistischem Unterton ...

Mit "The Thick Of It" kreier­te Iannucci 2005 eine vielbeachtete BBC-Satire, die von einem inkompetenten britischen Minister und dessen ungehobeltem PR-Chef handelt. In "Veep" nun karikiert er das Fußvolk im Weißen Haus.

Eine zweite Staffel ist in Vorbereitung.