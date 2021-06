Wahl in Sachsen-Anhalt: Knappes Rennen zwischen CDU und AfD

Sollte die CDU schlecht abschneiden, würde das jene bestätigen, die Laschet für den weniger geeigneten Kanzlerkandidaten halten. Aber das wäre nicht sein einziges Problem: Im 2,2 Millionen-Einwohner-Land Sachsen-Anhalt, wo die AfD 2016 erstmals in den Landtag einzog, droht sie stark zu werden. In den letzten Umfragen lag sie dicht hinter der CDU, die mit ca. 30 Prozent führt. Und es gibt hier – wie in anderen ostdeutschen Verbänden – Kräfte, die auf eine Zusammenarbeit setzen. Obwohl die AfD dort äußerst radikal ist. Ihr Wahlprogramm gleicht einer völkisch-nationalistischen Proklamation (Kein Geld für „anti-deutsche“ Kunst, Förderung nur für deutsche Kinder). Zudem steht sie wegen Rechtsextremismus‐Verdachts im Visier des Verfassungsschutzes.

Als sie vor fünf Jahren mit 24 Prozent hinter der CDU (28 Prozent) landete, gelang es Ministerpräsident Reiner Haseloff nur mit Mühe eine Koalition mit SPD und Grünen zu basteln. Doch in dieser knirschte es oft. Zuletzt drohte sie zu zerbrechen, als man über die Erhöhung der Rundfunkbeiträge stritt. Innenminister Holger Stahlknecht liebäugelte daraufhin mit einer Minderheitsregierung, toleriert durch die AfD. Regierungschef Haseloff feuerte ihn deswegen. Er gehört zu den liberalen CDUlern, die sich gegen diese Art von Kooperation wehren – auch nach der Wahl an diesem Sonntag.