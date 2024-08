Sind Wagner-Söldner in Venezuela im Einsatz?

Inmitten der Proteste gegen den offiziell verkündeten Wahlsieg von Amtsinhaber Nicolás Maduro zeigt ein Video Uniformierte der venezolanischen Regierung bei einem Briefing. Einer der Männer in Uniform trägt ein Abzeichen der russischen Söldnergruppe Wagner auf dem Arm – was derzeit in einigen Medienkanälen für Aufsehen sorgt.

Enge Verbindung zum Kreml

Bereits nach der Wahl 2019 gab es stichhaltige Berichte über eine Präsenz der Söldnergruppe im sozialistischen Land, dessen Regierung enge Kontakte zum Kreml pflegt. Allerdings beweist die bloße Existenz des Wagner-Abzeichens nicht, dass die Söldnergruppe tatsächlich in Venezuela ist. Wagner-Abzeichen sind überall erhältlich. Auch wenn der Verdacht naheliegt – und es einige ähnliche Praktiken der Wagner-Gruppe in anderen Staaten gab.