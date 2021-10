Vorbild für Graz? So lebt es sich im Kommunismus

Utopía steht in bunten Farben an vielen Hauswänden in Marinaleda. Und, ja, man glaubt es tatsächlich kaum, was in dieser kleinen Gemeinde im Süden Spaniens seit nun dreißig Jahren Realität ist. Monatsmieten für Häuser in der Höhe von 15 Euro etwa. Nach 50 Jahren gehört das Haus dann den Bewohnern. Nur verkaufen dürfen sie es nicht, dafür aber vererben.

„Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Ware, mit der Handel betrieben werden kann“, sagt Juan Manuel Sánchez Gordillo, der Bürgermeister von Marinaleda.