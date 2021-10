Die Geschichte der KPÖ: Zwischen verharmlosen und dämonisieren

Auch der Verbalradikalismus der Kommunisten habe das seine getan und die Österreicher verschreckt. „Wobei man in der Realität eine moderate Politik betrieben hat.“ Weder im Landtag, noch im Nationalrat vertreten, machte man sich auf betrieblicher und kommunaler Ebene für kommunistische Ideen stark – ein Umstand, der sich durch die Geschichte der KPÖ ziehen sollte.

Widerstand

Mit dem Aufstieg der Austro-Faschisten kam das Verbot der KPÖ. In der Nazizeit wurde sie dann zum Sammelbecken für Widerstandskämpfer (siehe Grafik oben). Das wirkte nach. „Dass die KPÖ an der Nachkriegsregierung beteiligt war, ist ihrer wichtigen Rolle im antifaschistischen Widerstandskampf geschuldet“, denkt Mugrauer, der viel zur KPÖ geforscht hat.

Nach 1945 waren die Kommunisten übrigens in so gut wie allen Regierungen Westeuropas vertreten, „in Frankreich bei den ersten Wahlen sogar als stärkste Partei, in Italien als zweitstärkste. In Österreich aber war die KPÖ von Beginn an in der Defensive. Nirgendwo hat der Antikommunismus eine derart überragende Rolle gespielt wie hierzulande. Die Weichen waren von Anfang an auf Ausgrenzung gestellt“, sagt der DÖW-Historiker.

Stelzl-Marx wiederum weist auf einen latenten Antislawismus und das große Feindbild Rote Armee hin.