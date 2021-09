Mit der AfD schließen alle Parteien eine Koalition aus, auch eine Regierung unter Beteiligung der Linken ist sehr unwahrscheinlich.

FDP pokert mit Verweis auf 1976

Es könnte sich aber eine Mehrheit der Union mit FDP und Grünen ergeben. Die FDP-Chef Christian Lindner hatte im Bundestag darauf verwiesen, dass die Liberalen 1976 mit der auf Platz zwei liegenden SPD und nicht mit dem Wahlsieger CDU/CSU koalierten. Diesen Ball nahm Laschet auf, indem er die Variante, als Zweiter zu Kanzler zu werden, ins Spiel brachte.

Mandatsbonus für stärkste Partei

Allerdings: In Deutschland gibt es, anders als in Österreich, einen Mandatsbonus für die stärkste Partei. Welche Varianten parlamentarisch praktikabel sind, wird erst am 26. September feststehen.

Vielleicht geht sich als einzige Zweier-Variante doch noch eine SPD-Unions-Mehrheit aus. Laut derzeitigen Umfragen zeichnen sich nur Dreiervarianten ab