Kurz im deutschen Wahlkampf: Nicht egal, wer regiert

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat es nach langer Zurückhaltung getan, am Donnerstag auch ihr österreichischer Amtskollege Sebastian Kurz: Werben für Armin Laschet. Am Rande des Klausurtreffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Berlin betonte er, dass es „nicht egal wäre, wie es in Deutschland weitergeht“. Armin Laschet sei „der Richtige“, um das Land zu führen“. Zudem warnte Kurz vor einer Linksregierung, die „ein anderes Deutschland und Europa“ bedeuten würde.