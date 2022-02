Von der Ukraine direkt in die Höhle des russischen Bären

Die Furcht vor einem möglicherweise bevorstehenden Waffengang führt bereits zu vielfältigen Reaktionen: In Asien brachen die Aktienkurse ein, der japanische Nikkei-Index etwa verlor zwei Prozent, in Wien büßte der ATX bisweilen gar 3,2 Prozent ein. Zugleich fordern immer mehr Staaten ihre Landsleute auf, die Ukraine zu verlassen. Sogar die amerikanischen Beobachter der OSZE-Mission (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) suchten das Weite. Österreich will laut APA seine zwölf OSZE-Entsandten, vier davon befinden sich in den pro-russischen Separatistengebieten, zunächst im Land belassen.

KLM meidet Ukraine

Die niederländische Fluglinie KLM jedenfalls fliegt ebenso wie die Norwegian die Ukraine vorerst nicht mehr an. Weitere Airlines könnten folgen, zumal auch die Versicherungskosten für Kiew-Flüge steigen.

Ukraines Präsident Selenskyj ist mitten in diesem Sturm um Beruhigung bemüht: „Aktuell ist der größte Feind des Volkes die Panik.“