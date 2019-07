"Grüner Deal für Europa": Von der Leyens erstes Versprechen

"Lang lebe Europa"

Von Seiten der europäischen Parteienfamile EVP erhält die Ex-Verteidigungsministerin, die gestern dieses Amt zurücklegte, jedenfalls vollste Unterstützung. Das sicherte auch der zuvor als Kommissionspräsident gehandelte Manfred Weber ( CDU) noch einmal zu.

"Wer Europa schwächen will, findet in mir eine erbitterte Gegnerin", so von der Leyen, die mit den Worten "Lang lebe Europa" ihre Rede schloss.