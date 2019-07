Österreichs Fraktionen: Viermal Nein für von der Leyen

"Wer die Systematik nicht ändern möchte, der wird auch viele wichtige Ideen nicht umsetzen können", sagte sie im Mittagsjournal. Auch wenn sie selbst gegen von der Leyen stimmen werde, wünsche sie ihr trotzdem, dass diese mit ihren Ideen Erfolg habe, so Gamon.

Grüne auf Linie

Auch Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, konnte von der Leyen am Dienstag nicht überzeugen. "Wer heute gegen von der Leyen stimmt - und wir Grüne tun das - stimmt für die Aufrechterhaltung des Einflusses des Europaparlaments auf die Ausgestaltung der Kommission und damit für die Demokratisierung der Union", teilte sie in einer Aussendung mit.

Zwar habe sich von der Leyen in ihrer Rede als glühende Europäerin präsentiert, doch nach den Hearings in der vergangenen Woche fehle ihr der Glaube an Reformwillen, so Vana. Die Grünen bleiben damit auf europaweiter Fraktionslinie.

Edtstadler voll des Lobes

Karoline Edtstadler ( ÖVP) war schon vor der Rede überzeugt, wen sie wählen würde: "Aber die Rede heute war ausgezeichnet. Von der Leyen hat auch den Bogen geschlagen zu allen Themen, die es gilt anzugehen – von Migration, über den Klimawandel bis hin zum Thema Gewalt gegen Frauen." Da allein zeige sich schon, dass eine Frau an der Spitze der Kommission eine andere Themensetzung betreibe. Und das, sagte die neue Delegationsleiterin der ÖVP-EU-Abgeordneten zum KURIER, "freut mich sehr".

Die Stimme von Edtstadler sowie jene aller ÖVP-Abgeordneten hat von der Leyen sicher. "Wir als EVP hatten als künftigen Kommissionschef eine andere Lösung vor Augen. Aber angesichts der geänderten Umstände, die nicht vom Parlament zu verantworten seien, "ist Ursula von der Leyen eine hervorragende, durchsetzungsfähige Person, um die Kommissionsführung zu übernehmen".

Für einen Sieg müssen 374 der derzeit 747 EU-Abgeordneten müssen für von der Leyen stimmen.