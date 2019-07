Von der Leyens wichtigste Rede: Viel Leidenschaft, aber wenig Konkretes

So viel Leidenschaft ist man von der sonst so beherrschten Ursula von der Leyen nicht gewohnt: "Wer Europa stärken und einen will", sagte die designierte Präsidentin der EU-Kommission am Vormittag im EU-Parlament in Straßburg, der finde in ihr eine entschlossene Mitstreiterin. "Wer aber Europa spalten und schwächen will, findet in mir eine erbitterte Gegnerin", versprach sie.

Es war die wichtigste Rede im Leben der 60-jährigen Deutschen, die die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission werden will. Und es galt, all die Zweifler und Skeptiker im EU-Parlament zu überzeugen, dass sie die richtige Person ist, um die Kommission zu führen.