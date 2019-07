"Schwere Belastung": Von der Leyens Wahl sorgt zu Hause für Zoff

Dass zuletzt von einigen SPD-Politikern der Aufruf kam, doch für die CDU-Frau zu stimmen, zeigt, dass man sich durchaus uneins ist. Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily kritisierte seine Partei für ihre ablehnende Haltung. Nun empfahl Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ihre Wahl – "alles andere wäre eine Schwächung der Europäischen Union".

Was der SPD-Politiker dabei ebenfalls im Kopf haben könnte: Die Regierungskoalition würde dadurch schwach und zerstritten wirken. Ein Image, das beiden Parteien bereits im vergangenen Herbst Stimmen kostete und ihnen bei den für CDU und SPD wichtigen Wahlen in Ostdeutschland schaden könnte. Alles bisher erreichte, würde dadurch in den Schatten gestellt.

Bleibt es beim Theaterdonner?

Ob es nach von der Leyens Wahl/Nicht-Wahl nur beim Theaterdonner bleibt, ist unklar: Keiner der Koalitionsparteien könnte es sich derzeit leisten, den Bruch der Regierung mit einer Personalfrage zu rechtfertigen. Klar, die Union würde eher damit argumentieren, dass die SPD keine deutsche Kandidatin unterstützt und quasi gegen die Interessen Deutschlands votiert hätte. Die Sozialdemokraten würden sich auf den „Hinterzimmer-Deal“ berufen und darauf verweisen, dass durch die Nicht-Berücksichtigung der Spitzenkandidaten das Wahlprinzip ad absurdum geführt wird, die Wähler getäuscht wurden.

Auch wenn es vielleicht nicht so weit kommt, die Spannungen sind jedenfalls da, wie Kanzlerin Angela Merkel vergangene Woche einräumte. Es wird sich zeigen, ob sich diese überwinden lassen und sich etwa die Bundes-SPD von den Abgeordneten in Brüssel abgrenzt. Oppermanns Aufruf lässt sich schon als Vorstoß interpretieren. Es ist also nicht auszuschließen, dass die GroKo doch die Kurve kriegt - wieder einmal.

Merkels vierten und wohl letzten Kabinett wurde schon oft das baldige Ende prophezeit: Der Streit um die Flüchtlingspolitik zwischen CDU und CSU, die Absetzung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen weiteten sich von sinnlosen Streitereien zu handfesten Krisen aus. Sie konnten mit Mühe überwunden werden, hinterließen aber Spuren.