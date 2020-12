Vom Musterknaben zum Mittelmaß: Deutschland in zweiter Coronawelle

Tatsächlich attestieren viele ausländische Medien der größten Wirtschaftsmacht in Europa nun, mitten in der zweiten Coronawelle nicht so gut dazustehen. "Der deutsche Weg ist krachend gescheitert", schreibt die "Basler Zeitung" zum Versuch eines "Lockdown light". Etliche europäische Nachbarn verzeichnen nach harten Lockdowns zumindest vorübergehend niedrigere Infektionszahlen. Plötzlich häufen sich in deutschen Medien Berichte, was Asien und auch andere EU-Länder besser gemacht hätten. In Österreich dagegen wird gerade mit Verweis auf die schlechten deutschen Zahlen ein erneuter harter Lockdown gefordert. Deutschlands Absturz in die Mittelmäßigkeit bei der Coronabekämpfung hat dabei ein ganzes Bündel an Gründen.

Deutschland reagiert generell zu langsam auf Krisen, das wird auch in der deutschen Regierung eingeräumt. Der auf Konsens ausgerichtete politische Stil erschwert in einer sich sehr dynamisch entwickelnden Pandemie eine schnelle Abstimmung. Bereits Mitte Oktober pochte Kanzlerin Angela Merkel auf drastische Maßnahmen. Beschlossen wurden sie erst am 13. Dezember. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller weist Kritik an den Ländern allerdings zurück und betont, dass man eben schrittweise vorgegangen sei und durchaus "Teilerfolge", zunächst eine Stabilisierung auf hohem Niveau, erzielt habe.