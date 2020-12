Corona: Slowenien weicht Lockdown vor Weihnachten auf

Weltweit höchste Todesrate

Trotz strengen Corona-Restriktionen, die in Slowenien seit fast zwei Monate gelten, verzeichnet das Land nach wie vor hohe Corona-Zahlen. Gemessen an der Einwohnerzahl hat Slowenien derzeit die weltweit höchste Todesrate. Laut Aufstellung der Datenplattform "Our World in Data" nimmt das Zwei-Millionen-Land im Sieben-Tage-Schnitt mit 22 Todesfällen pro Million Einwohner den ersten Platz ein (Stand 13. Dezember). Auch bei Neuinfektionen gehört Slowenien mit 722 Neuinfektionen pro Million Einwohner zu den Ländern mit den weltweit höchsten täglichen Infektionsraten. Zum Vergleich: Österreich hat demnach zehn Todesfälle und rund 300 Neuinfektionen pro Million Einwohner.

Während die Wirtschaft zuletzt auf eine möglichst weitreichende Öffnung drängte, sprachen sich Gesundheitsexperten gegen die Lockerungen aus, insbesondere wegen des überlasteten Gesundheitssystems. Gesundheitsminister Tomaz Gantar hatte sich zuvor sogar einen zweiwöchigen Lockdown der gesamten nichtwesentlichen Wirtschaft gewünscht, was allerdings Premier Janez Jansa ausschloss.

Trotz Lockdown waren schon bisher Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Babyfachmärkte, Tierbedarf-Shops, Bank- und Postfilialen, Tankstellen und Reparaturwerkstätten geöffnet. Hingegen bleiben Baumärkte und Elektrofachmärkte weiterhin zu. Auch die Schulen bleiben beim Fernunterricht.