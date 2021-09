Völkerrechtsexpertin warnt vor Anerkennung der Taliban-Regierung

Bis Mittwochabend hat kein Land der Welt die Regierung anerkannt. Selbst China und Russland, die sich durch die Machtübernahme der Taliban geopolitischen Einfluss erhofft hatten, planen vorerst keine offiziellen Gespräche mit der neuen Regierung.

Nichts überstürzen

Die Frage der Anerkennung kann sich laut Kirsten Schmalenbach, Professorin für Völkerrecht an der Universität Salzburg, sogar erst in den nächsten zehn bis 15 Jahren entscheiden: "Einmal anerkannt ist anerkannt. Die internationale Gemeinschaft hat derzeit eine gewisse Verhandlungsmacht, die darf sie nicht verspielen." Die EU und die USA hatten bereits im Voraus angekündigt, eine Anerkennung an diversen Zusagen der neuen Regierung knüpfen zu wollen: etwa an der Einhaltung von Menschenrechten und an der Möglichkeit der Ausreise von Afghaninnen und Afghanen.