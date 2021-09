Hälfte der afghanischen Bevölkerung von Hungersnot bedroht

Großbritannien reagierte auf den Warnruf der UN mit Hilfsgeldern in Höhe von insgesamt 30 Millionen Pfund (circa 35 Millionen Euro): Damit wolle man jene Nachbarländer Afghanistans unterstützen, die Geflüchtete aufgenommen haben. Zudem will Großbritannien selbst insgesamt 20.000 Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen. Nach Angaben des UNHCR könnten bis zum Jahresende bis zu eine halbe Million Afghanen aus ihrem Heimatland fliehen.

Regierung nimmt Form an

Indes nimmt die Regierung der radikalen Islamisten Form an: Der Chef des Taliban-Politbüros, Mullah Baradar, soll die Regierung in Kabul leiten, verlautete am Freitag aus Taliban-Kreisen. Der Sohn des verstorbenen Taliban-Gründers Mullah Omar, Mullah Mohammad Jakub, soll ebenfalls eine hochrangige Position einnehmen.