Afghanistan-Abzug legt fatale Schwächen der EU offen

Österreichs Verteidigungsministerin Claudia Tanner gab zu bedenken: „Es geht nicht um die Fähigkeiten, die diese Einsatztruppe schon jetzt hat, sondern um die politische Entscheidung, die zum richtigen Zeitpunkt rasch getroffen werden muss.“ Oder anders gesagt: Wann und wohin und mit welchem Ziel werden diese europäischen, kämpfenden Soldaten tatsächlich ins Feld geschickt?

Für solch einen Einsatzbefehl fehlt es noch an vielem: Es gibt weder eine europäische Sicherheitsdoktrin noch eine europäische Kommandozentrale und schon überhaupt gar keine europäische Armee.

Derzeit beharrt jeder europäische Staat auf seine eigene, souveräne Armee. Dass etwa Frankreich, die einzige Atommacht der EU, bereit sei, seine Truppen anderen europäischen Armeen unterzuordnen, halten die meisten Militärexperten für ausgeschlossen. Andere EU-Staaten wiederum stehen auf der Bremse, wenn sie Frankreichs Militäreinsätze in deren ehemaligen Kolonialregionen sehen.

Die osteuropäischen Staaten, die immer noch auf den Schutz der Vereinigten Staaten vertrauen, sind wiederum besonders skeptisch. Sie befürchten eine Schwächung der NATO, wenn die EU ihre eigenen militärischen Fähigkeiten ausbaut.

Gemeinsame europäische Verteidigungsinitiativen kamen deshalb bisher nur in Trippelschritten voran. An den 46 so genannten PESCO-Projekten beteiligt sich auch Österreich. Jedes dieser Projekte zielt darauf ab, die militärische Zusammenarbeit in der EU zu verbessern.

Zudem gibt es einen europäischen Verteidigungsfonds. Über diesen soll die gemeinsame Forschung und Rüstungsbeschaffung gefördert werden.