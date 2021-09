Angesichts des Chaos gelang es nicht einmal, eine Regierung zu präsentieren. Flügelkämpfe zwischen den einzelnen Taliban-Gruppen sollen ausgebrochen sein.

Offenbar ringen der geistige Führer der Taliban, Mullah Hibatullah Akhundzada, und der bisherige Taliban-Chefverhandler Mullah Baradar untereinander um Machtbereiche. Der Sohn von Taliban-Gründer Mullah Omar mischt bei diesem Machtkampf ebenso mit wie mehrere andere Militärführer.

Pakistan greift ein

Dieses Chaos besorgt das benachbarte Pakistan mittlerweile so sehr, dass am Sonntag der Geheimdienstchef des Landes in Kabul ankam. Pakistan hat beste Verbindungen zu den Taliban, gilt als einer ihrer Gönner, will aber eine völlige Implosion des Landes unbedingt vermeiden. Riesige Flüchtlingswellen werden befürchtet.